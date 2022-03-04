Рим, , 03:16 — REGNUM Планов по временной остановке производства на каком-либо из своих предприятий не рассматривает итальянский производитель шин Pirelli, несмотря на ситуацию вокруг Украине. Об этом 3 марта сообщило агентство ANSA со ссылкой на представителя компании.

Шина kurtbecker1

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Отмечается, что организация постоянно следит за развитием событий и их последствиями. Pirelli имеет несколько заводов в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта чешская автомобильная компания Škoda (входит в состав концерна Volkswagen) объявила о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации вокруг Украины.

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