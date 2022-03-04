Берлин, , 03:15 — REGNUM Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил запланированные на декабрь 2022 года концерты в Москве и Новосибирске. Об этом он сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн NME

Как следует из опубликованного расписания концертного тура Ich hasse Kinder, в ноябре Линдеманн планирует концерты в Киеве, Праге, Риге и Братиславе. Запланированные на 5 декабря в Новосибирске и на 11 декабря в Москве концерты немецкого вокалиста помечены надписью «отменён».

О причинах отмены концертов в России не говорится. Однако после обновлённого расписания Линдеманн опубликовал на своей странице фотографию у въездной стелы в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн в качестве специального гостя XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» исполнил на Красной площади песню «Любимый город».

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