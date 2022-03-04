Тегеран, , 03:19 — REGNUM 3 марта иранский эксперт заявил, что администрация США управляется крупными картелями и компаниями ввиду мощного влияния денег в политической системе страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью корреспонденту ИРНА Фоад Изади упомянул высказывания Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи о мафиозном правительстве в США.

Он отметил: «Правительство мафии означает, что группа людей, у которых нет ни моральных, ни доктринальных принципов, вредит как своей стране, так и противоположной стороне ради личной выгоды».

«Подлинность денег в политической системе США была изучена американскими политологами. Существует множество исследований и статистических данных, показывающих, что на выборах в США побеждает тот, кто тратит больше», — подчеркнул эксперт.

«Результатом такого влияния денег на политическую систему является то, что деньги и личные интересы становятся главными заботами политиков», — заявил Изади.

Эксперт подчеркнул: «Таким образом, правительство становится мафиозным. Оно готово устраивать перевороты, преступления и убийства для достижения своих собственных целей, подобных той, что мы видели на Украине в 2014 году».