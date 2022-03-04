Тегеран, 4 марта, 2022, 03:25 — ИА Регнум. 3 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 137 439, причём 172 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 172 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 137 439 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 6 772 новых случая заражения COVID-19, при этом 1321 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 696 494 пациента из общего числа 7 073 747 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 4098 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 62 973 345 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 589 789 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.