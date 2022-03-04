Тегеран, , 03:26 — REGNUM 3 марта глава Департамента охраны окружающей среды Ирана выразил готовность обмениваться знаниями с Кенией в области окружающей среды. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече с министром окружающей среды и лесного хозяйства Кении Кериако Тобико иранский представитель Али Саладжегех заявил, что Иран организовал учебные курсы для кенийских экспертов по окружающей среде и смотрителей парков, при этом Тегеран готов продолжить эти курсы.

Он пригласил кенийского коллегу совершить поездку и внимательно ознакомиться с окружающей средой Ирана. Иранский чиновник выразил надежду, что обе страны в ближайшее время подпишут меморандум о взаимопонимании для продолжения сотрудничества в области охраны окружающей среды.

В свою очередь, Тобико отметил, что Иран и Кения имеют много общего, в связи с чем страны могут сотрудничать во всех областях, представляющих взаимный интерес. Он подчеркнул, что Кения нуждается в иранских технологиях для борьбы с опустыниванием и нехваткой воды.