Тегеран, , 03:28 — REGNUM 3 марта секретарь Совета по правам человека судебной власти Ирана Казем Гарибабади в кулуарах 49-й Конференции ООН в Женеве подтвердил возражение Ирана против использования темы прав человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Гарибабади сделал эти замечания на встрече с министром юстиции Намибии Ивонной Даусаб.

На встрече Гарибабади рассказал об улучшениях, достигнутых в Иране в области прав человека, и подробно остановился на негативных последствиях односторонних принудительных мер и терроризма для осуществления прав человека.

Он также осудил лицемерный подход западных стран к проблеме прав человека в Иране, нарушающий внутреннюю систему путем введения односторонних санкций.

Даусаб объявила о принципиальной позиции своей страны, выступающей против введения санкций и односторонних принудительных мер в отношении развивающихся стран, включая Иран.

Она также осудила злоупотребление правами человека и применение двойных стандартов, заявив, что Совет по правам человека должен стать учреждением по рассмотрению ситуации с правами человека без какой-либо политизации.

Гарибабади также встретился с министром иностранных дел Шри-Ланки Г.Л. Пиерисом и министром юстиции Али Сабри. Стороны обсудили использование прав человека западными странами и США для оказания давления на развивающиеся страны.

Они также обменялись мнениями о правовых и политических структурах в области прав человека в Иране и Шри-Ланке.