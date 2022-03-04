Тегеран, , 08:28 — REGNUM 3 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что стратегия активного сопротивления победила политику максимального давления бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Шамхани Tasnim News Agency

Шамхани сделал эти замечания в твиттере, отметив, что данное суждение было признано нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что действующая администрация тоже потерпит поражение, если не сумеет своевременно использовать дипломатические возможности в Вене.

«Стратегия активного сопротивления победила политику максимального давления Трампа, исповедуемую нынешней администрацией США. Если переговоры #ViennaTalks не приведут к хорошей сделке, Вашингтон в ближайшем будущем почувствует себя побежденным из-за отсутствия своевременного использования дипломатических возможностей», — заявил Шамхани.

Иран и группа 4+1 проводят переговоры в Вене при косвенном участии США по снятию санкций с Исламской Республики.