Тегеран, 4 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. 3 марта бывший спикер министерства иностранных дел Ирана посоветовал европейцам продвигать переговоры с Ираном в качестве независимого субъекта Международных отношений вместо того, чтобы подчиняться США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

В интервью корреспонденту Mehr о внешней политике Рамин Мехманпараст заявил, что общественное мнение в США ожидает позитивных мер по ядерной сделке с Ираном, но республиканцы и некоторые политики-демократы выступают против этой идеи.

«Вот почему администрация Джо Байдена должна завершить дело как можно скорее, иначе внутриполитическое давление на демократов может возрасти в будущем», — отметил он.

«Не достичь соглашения с Ираном или противостоять требованиям Ирана со стороны западных сторон — ничего из этого не подкрепляется никакой логикой», — сказал Мехманпараст, отметив, что Тегеран ввел ограничения на свою ядерную программу в обмен на взаимные обязательства, которые Европа и США так и не выполнили, причем Вашингтон даже вышел из сделки.

Чиновник также заявил: «США должны отменить санкции, введенные в отношении Ирана, и продемонстрировать реальное намерение выполнить свои обязательства»,.

Иран и три европейские страны, Франция, Германия и Великобритания, а также Китай и Россия, проводят переговоры в Вене (Австрия) о возможном возвращении США к ядерной сделке 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).