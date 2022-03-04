Владивосток, 4 марта, 2022, 03:21 — ИА Регнум. В Приморье крупные ретейлеры, по мнению жителей края, создают искусственный ажиотаж, в частности, это касается продажи сахара.

(сс)ring Сахар

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Так, во Владивостоке в сети магазинов «Самбери» покупателей оповещают, что в одни руки отпускают лишь по 20 кг сахара, потому что «сахар является биржевым товаром и цена на него подвержена ежедневным изменениям».

Под фото этого объявления в телеграм-канале ТОР, приморцы комментируют, что сахар в общем-то в таком количестве и не нужен, а значит, это «уловка магазина».

Приморцы пишут, что в северных районах сахар продают по цене от 70 до 120 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 150 обращений поступило на горячую линию по контролю за ценами — жители говорили о фактах завышения цен на лекарства, бытовую технику, стройматериалы и другие товары.