Тегеран, , 08:28 — REGNUM 3 марта министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил, что Ливан обладает уникальными культурными и художественными возможностями, при этом богатая история Ирана и Ливана лишь сближают две нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Эсмаили отправился в Ливан, чтобы открыть неделю культуры Ирана в этой стране. Позднее он встретился со своим ливанским коллегой во время отъезда в Тегеран.

Во время своего визита министр культуры Ирана встретился с президентом, премьер-министром, спикером парламента и министром культуры Ливана, а также с генеральным секретарем «Хезболлы» Хасаном Насраллой и семьями погибших борцов за веру.

Он также отдал дань уважения могилам мучеников Имада, Джахада Мугнии, Имада ад-Дина Насраллы и других.

На своих встречах с высокопоставленными ливанскими официальными лицами министр культуры Ирана призвал к укреплению связей между Тегераном и Бейрутом, заявив, что конструктивное взаимодействие между странами региона обеспечит их безопасность и предотвратит иностранное вмешательство.