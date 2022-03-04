Тегеран, 4 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. 5 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отправится в Тегеран в результате интенсивных переговоров и достижения некоторых договоренностей с иранскими властями в последние недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

В ходе рабочего визита Гросси встретится с главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммадом Эслами и другими официальными лицами.

Поездка направлена на урегулирование некоторых споров по поводу ядерной деятельности Ирана и вопросов, касающихся соглашения о гарантиях между ядерным наблюдательным органом ООН и AEOI.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду на прогресс в области гарантий с Ираном. Глава ядерного ведомства также выразил оптимизм по поводу того, что в отношениях с Ираном может быть достигнут прогресс по всем оставшимся проблемам и разногласиям.