Москва, 4 марта, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Правительство России пойдет на любые меры для того, чтобы защитить людей от последствий санкций Запада, заявил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

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"Решения некоторых компаний о приостановке деятельности на территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ могут вызывать риски потери работы и источников существования для людей, в том числе проживающих на труднодоступных территориях. Правительство пойдет на любые меры для того, чтобы людей защитить», — сказал полпред.

Трутнев отметил, что в данном случае одной действенных мер будет приостановка участия компаний в процессах управления предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ExxonMobil осудила спецоперацию России, поддержала народ Украины и заявила о своём выходе из проекта «Сахалин-1».