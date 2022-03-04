Краснодар, , 02:52 — REGNUM В Краснодарском крае по результатам тендера определились с исполнителем на контракт стоимостью 14 млрд рублей. Проектировать и развивать Новороссийский транспортный узел будет компания, ставшая единственным участником аукциона, передаёт ИА REGNUM.

Новороссийск Admnvrsk.ru

«По окончании срока подачи заявок до 21.02.2022 года 09:00:00 [GMT +3 Москва] была подана единственная заявка на участие в электронном конкурсе 0373100096722000001», — уточняется в протоколе.

Контракт по начальной цене 14 083 852 696,18 рубля предложен АО «Бамтоннельстрой-Мост». Он числится в стадии подписания исполнителем.

Объект контракта — «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» — строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Выполнить работы исполнитель должен до 31 августа 2024 года.

В цене контракта более 676 млн рублей — это стоимость разработки проектной и рабочей документации, а 13,407 млрд рублей — стоимость строительных работ. Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам проект предполагает возведение нового железнодорожного терминала вблизи Новороссийска, развитие существующей железнодорожной станции и строительство нового железнодорожного пути к Новороссийску, автодорог и моста.

Отметим, между тем в Кузбассе не состоявшимся признан повторный гостендер на строительство школы в Новокузнецке. Он стартовал с ценой 1,8 млрд рублей.