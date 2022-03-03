Транспортный узел Кубани — определён подрядчик на многомиллиардный контракт
Краснодар, 4 марта, 2022, 02:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае по результатам тендера определились с исполнителем на контракт стоимостью 14 млрд рублей. Проектировать и развивать Новороссийский транспортный узел будет компания, ставшая единственным участником аукциона, передаёт ИА REGNUM.
«По окончании срока подачи заявок
Контракт по начальной цене 14 083 852 696,18 рубля предложен АО «Бамтоннельстрой-Мост». Он числится в стадии подписания исполнителем.
В ЕГРЮЛ компания зарегистрирована в 2002 году. Фирма фигурирует исполнителем свыше 30 госконтрактов на общую сумму более 70 млрд рублей.
Объект контракта — «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)» — строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Выполнить работы исполнитель должен до 31 августа 2024 года.
В цене контракта более 676 млн рублей — это стоимость разработки проектной и рабочей документации, а 13,407 млрд рублей — стоимость строительных работ. Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам проект предполагает возведение нового железнодорожного терминала вблизи Новороссийска, развитие существующей железнодорожной станции и строительство нового железнодорожного пути к Новороссийску, автодорог и моста.
Отметим, между тем в Кузбассе несостоявшимся признан повторный гостендер на строительство школы в Новокузнецке. Он стартовал с ценой 1,8 млрд рублей.