Москва, , 02:56 — REGNUM Минвостокразвития объявило о начале приёма документов от юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Арктической зоны РФ, для заключения с ними соглашений на получение субсидии из федерального бюджета, сообщается на сайте ведомства.

Арктика М. Иванов © Национальный парк «Русская Арктика»

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«Несмотря на приостановку отдельными странами участия в мероприятиях Арктического совета мы продолжим интенсивную работу по развитию Арктики. В своей работе мы руководствуемся Указами президента РФ об основах государственной политики и о Стратегии развития Арктической Зоны РФ до 2035, а также принятым правительством РФ Планом мероприятий по реализации стратегии.

Арктика — регион, принимающий на себя основную нагрузку в результате изменений климата. Ответственное сотрудничество в Арктике — залог благополучия будущих поколений людей», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ладожском озере в Ленинградской области испытали арктические беспилотные системы.