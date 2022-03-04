Берлин, , 02:46 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать поддерживать контакт с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью телеканалу ZFD.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Я не перестану говорить не только с украинским президентом, но и с российским», — заявил он.

Шольц добавил, что пытается сделать все возможное для прекращения российской операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил отправку летального оружия на Украину. Берлин направил Киеву 500 ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер ФРГ назвал правильным решение об отправке оружия Украине