Москва, 4 марта, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Поток инвестиций после санкций Запада в Дальний Восток не уменьшится, а наоборот увеличится, об этом в интервью ТАСС заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Читайте также: В Амурской области заработал антикризисный штаб

«Думаю, что инвестиций получим больше, а не меньше. Доля дальневосточных инвестиций, приходящихся на страны, которые сейчас оказывают на нас санкционное давление, не превышает одного процента», — сказал Трутнев.

Полпред заверил, что основной объём инвестиций в дальневосточный регион приходится на отечественный бизнес.

«При этом у наших российских предпринимателей возникают дополнительные основания для увеличения объема инвестиций в страну. Во-первых, это чувство патриотизма. Во-вторых, понимание того, что все активы, находящиеся за границами нашей страны, могут быть изъяты под любым надуманным предлогом», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, за ситуацией в экономике Приамурья будет следить специальная структура. Заседания антикризисного штаба будут проходить еженедельно.