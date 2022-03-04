Москва, , 02:37 — REGNUM Сбои в работе социальной сети Facebook отметили российские пользователи в ночь на 4 марта. Об этом можно узнать из данных, опубликованных на странице портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Facebook Pixabay.com

По состоянию на 01:14 мск было зафиксировано 415 сообщений о проблемах в работе соцсети. Большая часть пользователей, — 61% от общего числа поступивших жалоб, — заявили о проблемах с работой сайта, 24% заметили сложности в работе приложения, а у 15% возникли проблемы с авторизацией.

Чаще и активнее других о сбоях в работе социальной сети сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Facebook, в связи с нарушением американским ИТ-гигантом российского законодательства, может быть запрещено рекламное продвижение.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекламное продвижение в Facebook может быть запрещено