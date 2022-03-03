Москва, 4 марта, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Сбои в работе социальной сети Facebook отметили российские пользователи в ночь на 4 марта. Об этом можно узнать из данных, опубликованных на странице портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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По состоянию на 01:14 мск было зафиксировано 415 сообщений о проблемах в работе соцсети. Большая часть пользователей — 61% от общего числа поступивших жалоб — заявили о проблемах с работой сайта, 24% заметили сложности в работе приложения, а у 15% возникли проблемы с авторизацией.

Чаще и активнее других о сбоях в работе социальной сети сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Facebook — в связи с нарушением американским ИТ-гигантом российского законодательства — может быть запрещено рекламное продвижение.