Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Украинские граждане, находящиеся на территории США, получат статус «временно защищенных лиц», 3 марта сообщило на своем сайте американское министерство внутренней безопасности.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эта мера будет действовать 18 месяцев. Такое решение объясняется ситуацией, сложившейся на Украине из-за специальной военной операции России. Указанный статус предполагает выдачу разрешения на работу в США, а также получение временного вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев объявило, что с начала специальной военной операции России на Украине украинскую территорию покинули более 830 тысяч человек.

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