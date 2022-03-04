Лондон, , 02:07 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе состоявшегося 3 марта телефонного разговора согласились с необходимостью срочного перемирия на Украине. Об этом по итогам переговоров сообщает канцелярия главы британского правительства.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

канцелярия премьер-министра Великобритании «Лидеры сошлись во мнении о необходимости срочного перемирия на Украине и заявили, что мир должен возобладать».

По словам Джонсона, во Второй мировой войне «Бразилия была жизненно важным союзником» и в это кризисное время «её голос вновь принципиально важен».

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В заявлении отмечается, что стороны высказались о необходимости «завершения насилия» и согласились с важностью достижения «глобальной стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал организовать выдачу виз украинским беженцам, при этом сохранив нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине.

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