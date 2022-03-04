Берлин, , 01:56 — REGNUM Решение Берлина об отправке оружия на Украину назвал правильным канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом немецкий лидер заявил 3 марта в интервью телеканалу ZDF.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

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Шольц пояснил, что «в связи с нападением на Украину» в Берлине посчитали данное решение правильным. При этом канцлер отметил, что никто не считает немецкую помощь украинцам недостаточной или несвоевременной.

Германия отправила в качестве военной помощи на Украину 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. Министр экономики Германии Роберт Хабек уточнил, что в настоящее время в ведомстве изучают список украинской стороны о желаемых поставках оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд мировых военных экспертов пришли в ужас, когда услышали о поставках на Украину от ФРГ 1 000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Помня раздачу боевого оружия в Киеве случайным людям, эксперты предполагают, что зенитно-ракетные комплексы могут попасть в руки криминальных группировок и террористов.

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