Москва, 4 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Мосгорнаследии утвердили предмет охраны для трех зданий на Комсомольской площади столицы. Об этом 4 марта заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

A.Savin Казанский вокзал

Речь идет о Центральном доме культуры железнодорожников (ЦДКЖ), Ярославском и Казанском вокзалах. В рамках их охраны эксперты описали их внешний вид и перечислили все элементы, представляющие архитектурную, культурную и историческую ценность.

«Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки. Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту», — сказала Сергунина.