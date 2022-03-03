Будапешт, 4 марта, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), собравшийся в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, решил приостановить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба IWF.

Тяжёлая атлетика

пресс-служба IWF «Исполнительный совет IWF… принял решение приостановить участие всех спортсменов, официальных лиц команд и технических представителей из России и Белоруссии в любых международных или континентальных соревнованиях по тяжёлой атлетике до дальнейшего уведомления».

Также «до дальнейшего уведомления», в России и Белоруссии запрещается проведение мероприятии под эгидой IWF.

В заявлении международной спортивной организации отмечается, что «эти исключительные меры» были приняты с учётом возникших на Украине чрезвычайных обстоятельств и «представляют собой превентивные меры», направленные на сохранение целостности спорта и «защиту безопасности всех участников, в частности, участников из двух вышеупомянутых стран».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение параолимпийской сборной от Игр-2022.