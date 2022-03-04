Берлин, , 01:28 — REGNUM Многие мировые военные эксперты пришли в ужас, когда услышали от канцлера Германии Олафа Шольца, что ФРГ поставит 1 000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger на Украину. Дело не только в том, что от неумелого обращения с оружием могут пострадать гражданские самолёты. Помня раздачу боевого оружия в Киеве случайным людям, зенитно-ракетные комплексы могут попасть в руки криминальных группировок и террористов. Об этом пишут эксперты Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

ПЗРК Стингер Lance Cpl. Anthony Brosilow

Создавался переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Стингер» (FIM-92 Stinger) для применения по низколетящий воздушным целям. Но испытания показали, что его успешно можно использовать и по наземным мишеням. Ракета доставляет 3-килограммовую осколочную боевую часть на дальность от 200 до 4 500 метров и максимальную высоту 3 800 метров.

Сравнительно небольшой вес — около 15,5 кг, а также возможность переноски и обслуживания всего одним оператором делают комплекс чрезвычайно опасным из-за его высокомобильности и чрезвычайной скрытности, отмечают эксперты. В середине 1980-х годов эти ПЗРК в большом количестве американцы поставляли боевикам в Афганистан, что привело к ощутимым потерям советской авиационной техники в регионе.

Если армия достаточно быстро нашла способ противодействовать «Стингерам», то гражданская авиация перед ними до сих пор безащитна, пишет РУССТРАТ. На сегодня подтверждено уже 40 атак на гражданские воздушные суда с помощью ПЗРК, что привело к гибели около 1 000 человек.

Германия с 1998 года была ярым сторонником тщательного контроля за распространением ПЗРК, но новый канцлер ФРГ Олаф Шольц решил поступить иначе. Аналитики обратили внимание на вопрос: кому достанутся «Стингеры», которые немецкие власти отправят на Украину? Их вновь могут раздать случайным людям, как уже было с раздачей «Калашниковых».

В таком случае они быстро окажутся в руках у криминалитета, наркобароны во всем мире очень хотят заполучить ПЗРК. Также комплексы могут получить террористы, и тогда никто не сможет гарантировать, что эти «трубы» не выдадут свои последние аккорды именно в Германии, полагают в Институте РУССТРАТ.