Бразилиа, , 01:27 — REGNUM Бразилия подписала с Европейской организаций по ядерным исследованиям (ЦЕРН) соглашение, согласно которому республика станет ассоциированным членом ЦЕРН. Об этом сообщает пресс-служба бразильского МИД.

Большой адронный коллайдер Home.cern

«После ратификации соглашения Национальным конгрессом Бразилия станет третьим государством за пределами Европы, входящим в состав узкого круга производителей передовых научно-технологических знаний», — заявили в ведомстве.

В МИД Бразилии добавили, что в настоящее время 23 страны имеют статус членов ЦЕРН, еще семь являются ассоциированными членами. Подписание соглашения позволит бразильским ученым принять участие в работе большого адронного коллайдера.