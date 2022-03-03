Бразилиа, 4 марта, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Бразилия подписала с Европейской организаций по ядерным исследованиям (ЦЕРН) соглашение, согласно которому республика станет ассоциированным членом ЦЕРН. Об этом сообщает пресс-служба бразильского МИД.

Home.cern Большой адронный коллайдер

«После ратификации соглашения Национальным конгрессом Бразилия станет третьим государством за пределами Европы, входящим в состав узкого круга производителей передовых научно-технологических знаний», — заявили в ведомстве.

В МИД Бразилии добавили, что в настоящее время 23 страны имеют статус членов ЦЕРН, еще семь являются ассоциированными членами. Подписание соглашения позволит бразильским ученым принять участие в работе большого адронного коллайдера.