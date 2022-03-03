Оттава, 4 марта, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Посольство России в Оттаве находится в курсе ситуации с задержанием чартерного самолёта с гражданами России на борту и работает с МИД Канады по данному вопросу. Об этом 3 марта заявил журналистам посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

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Дипломат пояснил, что в настоящее время идёт работа с местными властями для разрешения ситуации. По состоянию на 3 марта в канадском МИД были не в курсе ситуации, в настоящее время в вопросе разбирается консул.

Напомним, 3 марта министр транспорта Канады Омар Альхабра сообщил о задержании в аэропорту Йеллоунайфа чартерного авиарейса с гражданами России на борту. Как пояснил Альхабра, задержание связано с антироссийскими санкциями.

Уточняется, что граждане России, находившиеся на борту самолёта, являются членами арктической экспедиции и следовали в населённый пункт Ресольют. В настоящее время власти Канады проводят проверку, был ли нарушен запрет на полёты, до её окончания самолёт не может покинуть аэропорт Йеллоунайф.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании властями Канады чартерного авиарейса с гражданами России на борту.