Белград, , 01:01 — REGNUM Сотрудники посольства Сербии эвакуированы с Украины. Об этом 3 марта сообщило министерство иностранных дел Сербии.

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«В целях безопасности наших сотрудников, посольство Республики Сербии на Украине временно закрыто, а персонал этого дипломатического представительства продолжит выполнять свою работу из Белграда, пока не будут созданы условия для их возвращения», — говорится в сообщении МИД Сербии.

Напомним, что МИД Сербии 13 февраля рекомендовал сербским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность сократить сроки своего пребывания в этой стране.