Эр-Рияд, , 01:00 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию, возникшую в связи с проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации «незалежной». Об этом 3 марта сообщает Саудовское агентство печати.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд State.gov

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Отмечается, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе Зеленского, кронпринц поддержал все меры, направленные на деэскалацию конфликта. По его словам, Эр-Рияд также готов участвовать в политическом урегулировании «в качестве посредника между всеми заинтересованными сторонами».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому.

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