Брюссель, 4 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Евросоюз собирается увеличить вдвое объем природного газа для закачки в хранилища к следующей зиме, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на проект, разрабатываемый Европейской комиссией.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Инициатива ЕК предполагает достижение наполненности подземных хранилищ газа в ЕС до 80% к 30 сентября 2022 года. В настоящее время в Евросоюзе ПХГ заполнены на 29%. Также Европейская комиссия предлагает отменить плату за хранения газа, а также разрешить властям оплачивать хранения голубого топлива для компаний.

Кроме того, Европейская комиссия рассматривает возможность введения субсидий. В частности, изучается возможность введения гарантий минимальной цены газа, которую установят на случай падения цены на голубое топливо, пока оно находится в ПХГ. Газета отмечает, что инициативу ЕК могут принять уже 8 марта.