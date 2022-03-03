Москва, 4 марта, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Компании, которые хотят покинуть российский рынок, следует поставить перед условием локализации производства. Об этом 4 марта ИА REGNUM заявил публицист Роман Проценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

"Внушительное количество иностранных производителей автомобилей, мебели, программного обеспечения, прочих товаров и услуг почти одновременно заявили о своем уходе с рынка России, закрытии предприятий в нашей стране, остановке обслуживания, поставок запчастей и конечного продукта. При этом в большинстве случаев причиной покидания нашей страны указывается гуманизм, стремление к миру», — сообщил публицист.

По мнению политолога, в реальности производители товаров и услуг заморозили продажи с целью сохранить вложенные средства после резкого роста цен на энергоносители, металлы, а также при нестабильном положении на валютном рынке.

Большинство этих компаний представляют США и страны ЕС. Учитывая, что заявления об уходе с российского рынка произошли одновременно, как по команде, можно предположить, что это планомерная психическая атака на российское общество с целью расшатать внутриполитическую ситуацию в России, убежден Проценко.

Поскольку такое давление для нас неприемлемо, считает публицист, правительству РФ следует в самое ближайшее время сделать заявления о введении значительных ограничений, квот на импорт товаров для этих конкретных производителей, вплоть до полного закрытия российского рынка.

Можно поставить перед компаниями условие — что все их товары, прежде, чем попасть на российский рынок, должны быть произведены на территории России. Можно также потребовать обязательную долю экспорта российских производств на рынки США и ЕС, считает Проценко.

«Также следует разъяснить компаниям, имеющим свои мощности на территории России, что в случае остановки производств (в некоторых случаях торговых площадей) и ухода с нашей территории их имущество подлежит национализации со стороны нашего государства», — заключил эксперт.

Напомним, что после начала проведения спецоперации ВС РФ ряд компаний заявили об уходе из России.