Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Международное агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «ВВ+» до «ССС-». Об этом организация сообщила 3 марта на своем сайте.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

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Кроме того, в национальной валюте рейтинг снижен с «ВВВ-» до «CCC-». В обоих случаях рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом.

25 февраля агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России (с «ВВВ-» до «ВВ+») и Украины («B» до «B-») из-за специальной военной операции РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта международное агентство Moody's понизило кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте с уровня «Baa3» до «B3.

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