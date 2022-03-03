Вашингтон, 4 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН не видят власти Соединённых Штатов. Об этом 3 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного регулярного брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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Комментируя призывы руководства Украины о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, Псаки заявила, что подобной возможности Белый дом не видит, Россия является постоянным членом СБ ООН.

При этом Псаки утверждает, что «действия России подрывают Устав ООН», поэтому США с союзниками сосредоточены на изыскании возможности изолировать Россию и призвать её к ответу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом объявил о санкциях против Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.