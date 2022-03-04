Базель, Швейцария, , 00:30 — REGNUM 3 марта в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» футбольный клуб «Базель» в матче 24-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 сыграл вничью с «Санкт-Галленом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Федор Чалов (сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru

Первый мяч на двадцатой минуте встречи забил нападаюший гостей Жереми Гийемоно после передачи Квадво Дуа — 0:1. Через две минуты Дуа удвоил преимущество «Санкт-Галлена» — 0:2. В дебюте второй половины арендованный из московского ЦСКА российский нападающий Федор Чалов сократил отставание хозяев — 1:2. В конце тайма Чалов оформил дубль и позволил «Базелю» избежать поражения — 2:2.

«Базель», набрав 41 очко, укрепился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Санкт-Галлен» с 30-ю очками остался на шестой позиции.