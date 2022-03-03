Белград, 4 марта, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко уверен, что Сербия не присоединится к санкциям против России. Об этом российский дипломат заявил 3 марта в интервью сербским СМИ.

Ambasadarusije.rsru Александр Аркадьевич Боцан-Харченко

По словам Боцан-Харченко, президент Сербии Александр Вучич и сербское правительство ведут последовательную политику, которая основывается на защите национальных интересов.

«А взаимоотношения с Россией основываются на национальном интересе Сербии, желаниях и ожиданиях народа. В отличие от Запада, который постоянно оказывает давление на Сербию и что-то от нее требует, мы не требовали и сейчас не требуем от вас, чтобы вы заняли определенную позицию. В этом заключается российский подход — каждая страна должна принимать решения на основании собственных национальных позиций», — рассказал Боцан-Харченко и интервью изданию «Новости».

Напомним, что ранее Сербия проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую Россию за проведение специальной операции на Украине, но при этом не присоединилась к антироссийским санкциям.