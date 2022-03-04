Варшава, , 00:22 — REGNUM Польским гражданам рекомендуется покинуть территорию России любым из доступных видов транспорта, 3 марта сообщило на своем сайте министерство иностранных дел Польши.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, в ведомстве посоветовали отказаться от поездок в РФ из-за ситуации вокруг Украины, а также связанной с ней приостановки авиасообщения между Польшей и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции призвали французских граждан покинуть российскую и украинскую территории из-за специальной военной операции на Украине.

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