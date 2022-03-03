Москва, 4 марта, 2022, 00:26 — ИА Регнум. «Многовекторная» политика недопустима в нынешних условиях. Об этом в прямом эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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«Многовекторность нужно выжигать калёным железом», — заявил эксперт.

Особенно политолога возмутила позиция Казахстана, который заявил о своём нейтралитете. Эксперт заявил, что Казахстан не может позволить себе многовекторность, т.к. входит в оборонный союз ОДКБ, с помощью которого и удалось подавить беспорядки в январе 2022 года. Напомним, что ранее в Казахстане был осуждён на 10 лет заключения строгого режима пророссийский блогер Ермек Тайчибеков.