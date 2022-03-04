Алкмар, Нидерланды, , 00:09 — REGNUM 3 марта в Алкмаре на стадионе «АФАС» футбольный клуб АЗ в матче полуфинала Кубка Нидерландов сезона 2021/22 потерпел поражение от амстердамского «Аякса» со счетом 0:2.

Футболисты «Аякса» Football.ua

Забитыми мячами в составе «аяксидов» отметились Стивен Бергейс (11') и Дэви Классен (89' Николас Тальяфико). Желтые карточки получили Пантелис Хатцидиакос, Себастьян Аллер, Йорди Класи и Дэйли Блинд.

Статистика матча (АЗ/ «Аякс»)

Удары 4/6

Удары в створ 2/5

Владение 39%/61%

Угловые 1/1

Нарушения 12/12

Составы команд:

АЗ: Йенсен, Витри (Сова, 58'), Хатцидиакос (Бекема, 58'), Инди, Вейндал, Сугавара, де Вит, Класи, Карлссон, Павлидис, Абухляль (Райндерс, 46').

«Аякс»: Онана, Тимбер (Ренч, 75'), Схюрс, Мартинес, Блинд (Тальяфико, 75'), Бергейс (Классен, 81'), Альварес, Гравенберх, Антони, Аллер, Тадич.

В финале Кубка Нидерландов «Аякс» встретится с ПСВ, обыгравшим «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1 во вчерашнем матче.