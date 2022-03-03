Казань, 20 января, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Татария по итогам 2020 года вошла в шестерку лидирующих регионов по объемам помощи, оказанной обманутым дольщикам. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

По республиканской программе были восстановлены права 398 обманутых дольщиков, сданы семь проблемных домов на 990 млн рублей. По словам спикера, действующий в регионе механизм выделения земельных участков для завершения строительства домов показал себя действенным и эффективным. Почти 60% застройщиков РТ работают по системе эскроу-счетов.

Ситуация с долевым строительством контролируется руководством республики и такое понятие как «обманутые дольщики» в Татарии больше не появится, заверил Нигматуллин.

ИА REGNUM ранее сообщало, опасаются приобретать жильё у застройщика на этапе строительства большинство жителей России (68%). Опрос проведен в конце августа-начале сентября 2020 года. Были опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России.

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