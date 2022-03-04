Приштина, , 00:08 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти считает, что риск возникновения военного конфликта в регионе Западных Балкан вырос из-за ситуации вокруг Украины. Об этом Курти заявил 3 марта в интервью британскому изданию Independent.

Альбин Курти Vetevendosje.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«В Москве сильный лидер, который сужает свои пути для отступления. Он не та личность, которая готова к тому, чтобы заключить мир, наоборот, он вкладывает усилия в то, чтобы война расширилась», — сказал Курти.

По мнению лидера албанских сепаратистов, Сербия «приготовилась напасть на Косово на северной границе» еще с конца прошлого года, и в этом ее поддерживает Россия.

«Когда вы имеете дело с Российской Федерацией и ее представителями в регионе Западных Балкан, вы всегда бываете шокированы, но не удивлены, так как они вам все время предоставляют доказательства следующего нападения», — рассказал Курти.

Напомним, что ранее Косово потребовало срочного приема в НАТО, так как опасается, что ситуация на Украине угрожает безопасности этого сепаратистского образования.