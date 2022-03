Дублин, , 23:54 — REGNUM Ирландская пост-панк-группа Fontaines D.C. отреагировала на свою победу в номинации «Лучшая группа в мире» на премии BandLab NME Awards 2022. Об этом 3 марта рассказал портал NME.

Fontaines D.C NME

Ирландская группа обошла Amyl & The Sniffers, Ben&Ben, Bring Me The Horizon, CHVRCHES, Glass Animals, HAIM, Måneskin, Nova Twins и Wolf Alice в борьбе за трофей. В своей речи они похвалили CHVRCHES и Роберта Смита за исполнение песни The Cure Just Like Heaven в начале вечера.

В беседе с NME в комнате победителей фронтмен группы Гриан Чаттен лаконично отреагировал на их победу: «Вовремя». Он добавил: «Мы никогда раньше не получали таких наград, так что я не знаю, я никогда в жизни не видел, чтобы люди так радовались».

Карлос О'Коннелл также прокомментировал их победу: «С самого начала нам приходилось твердить себе, что мы лучшая группа в мире. И теперь, когда кто-то другой сказал это, это может быть началом конца».

