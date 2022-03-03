Нью-Йорк, США, 3 марта, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-музыкант Фредди Гиббс заявил, что он не считает Джо Рогана расистом, несмотря на то, что подкастер десятки раз использовал слово на букву «н» в предыдущих выпусках. Об этом 3 марта рассказал портал NME.

NME Фредди Гиббс и Джо Роган

Рэпер появился на шоу The Joe Rogan Experience в последнем выпуске и дал понять, что, несмотря на то, что белые люди в западной культуре не должны использовать это слово, и Роган был неправ, он не считает, что телеведущий на самом деле расист.

«Ты не можешь говорить это, Джо», — сказал Гиббс Рогану во время эпизода. «Потому что ты разозлил всех, когда сделал это. Хотя это было чертовски смешно. Я даже не буду врать».

«Я не считаю тебя расистом», — продолжил Гиббс. «Я никогда не считал тебя расистом. Я просто подумал, что ты сказал какую-то непотребность, которую не стоило говорить, и многие из нас иногда говорят какую-то чушь, которую не стоило говорить, но и это бывает».