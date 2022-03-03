Москва, 3 марта 2022, 23:49 — REGNUM Агент 29-летнего центрального защитника ЦСКА и сборной Исландии по футболу Хердура Магнуссона Элиас Ньярдарсон опроверг информацию об уходе игрока из московского клуба.

Хёрдур Магнуссон
Хёрдур Магнуссон
Екатерина Лаут

«Мы удивлена новостями, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждем шанс показать себя. Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хердур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА. Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас», — цитирует агента Магнуссона издание Sport24.

В прошлом сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Хердур Магнуссон принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

ЦСКА подписал исландского защитника 1 июля 2018 года, выкупив его контракт у «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Магнуссона в 3 миллиона евро.