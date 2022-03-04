4 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 03:28 — REGNUM Сотрудники таможенной и пограничной службы (CBP) США изъяли почти два килограмма марихуаны, спрятанной в коробке детских мюслей Lucky Charms. Посылка с наркотиками отравлялась в частный дом в Великобритании. Отметим, что в последнее время в США участились случаи контрабанды наркотиков. Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

«Когда я был ребенком, мы находили только дешевый игрушечный сюрприз в коробке с хлопьями…» — вспоминает CG28.

«Благодаря огромному содержанию сахара хлопья Lucky Charms опаснее марихуаны», — отмечает duanefromri.

«Ну да, не зря же они «волшебно вкусные», — отвечает fakei4prison.

«Давным-давно я нашел сумку, оставленную в автобусе. Две рубашки и коробка кукурузных хлопьев. В коробке была целая куча наркотиков. Владелец сошел в другом городе и заявил о пропаже сумки. Полицейские ждали его, когда он явился, чтобы забрать сумку», — рассказывает dremwolf.

«Тем временем 80 фунтов наркотиков беспрепятственно добрались до дома сына нашего президента», — комментирует flynate.

Хантер Байден Center for Strategic & International Studies

«И всё же они не могут найти нелегалов», — негодует sgtsnorkle.

«Они не хотят их найти. Это новые избиратели Демократической партии», — отвечает 2bookoo4u.

«Зачем их прятать? Просто переправьте их через границу. Наша администрация только поможет», — указывает krx.

«По крайней мере, они не позволяют наркотикам вытекать из США. Так держать», — иронизирует redkoolaid359.

«Главное, что никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, кто это сделал. Мы ведь не расисты…» — пишет saintpreferred.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названного наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).