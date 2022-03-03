Киев, , 23:43 — REGNUM Жители Украины лишились телефонной связи со всеми российскими абонентами, сообщает 3 марта Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Блокировка звонков в Россию касается как телефонов мобильной, так и фиксированной связи.

«На Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов», — указано в сообщении ведомства.

По утверждению ведомства. это сделано с целью лишить российских военных возможности связываться с украинских телефонов с абонентами в России и Белоруссии.

Кроме того, все украинские операторы мобильной связи ограничили активацию вновь приобретенных сим-карт для мобильных телефонов.

«Мобильные сети в Украине работают в аварийном режиме. Мобильная связь и доступ в интернет обеспечены, но в районах, где происходят боевые действия, могут быть введены ограничения», — сообщает Госспецсвязь Украины.

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