Киев, 3 марта, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В ЕС предполагают, что Украину покинут «7−8 миллионов человек», заявила в четверг, 3 марта, глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

Interno.gov.it Лучана Ламорджезе

Евросоюз должен «продемонстрировать свою солидарность» и принять всех этих граждан, отметила Ламорджезе, указав, что сейчас «основная нагрузка ложится на граничащие с Украиной страны».

По данным МВД Италии, ежедневно в страну прибывает около 1000 граждан Украины.