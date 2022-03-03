Базель, Швейцария, 3 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» швейцарский футбольный клуб «Базель» в матче 24-го тура Суперлиги 2021/22 примет «Санкт-Галлен».

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Федор Чалов

Стартовые составы команд:

«Базель»: Хайнц Линднер, Ноа Каттербах, Страхиня Палович (Ваутер Бюргер, 26'), Фабиан Фрай, Серхио Лопес, Таулант Джака, Себастьяно Эспозито, Лиам Миллар, Дэн Ндой, Матиас Паласиос, Федор Чалов.

«Санкт-Галлен»: Лоурент Ати-Зиги, Леонидас Стергиу, Матей Маглица, Эуклидес Кабрал, Айзак Шмидт, Виктор Руис, Бетим Фазлийи, Бастье Тома, Жереми Гийемено, Квадво Дуа, Юлиан Ванмус.

На данный момент «Базель», одержав десять побед и набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Санкт-Галлен» с 29-ю очками идет четырьмя позициями ниже.