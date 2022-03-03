Рим, 3 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. У Италии уже есть опыт работы в чрезвычайных ситуациях, связанных со значительными потоками беженцев, заявила в четверг, 3 марта, глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

Италия

Гражданам Украины будет оказана вся необходимая помощь, от вопросов медицины до социализации, им будет предоставлено «временное убежище», сказала Ламорджезе.

По данным МВД, с конце февраля 2022 года в Италию ежедневно прибывает около 1000 граждан Украины.