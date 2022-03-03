Вашингтон, 3 марта, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оказался под американскими санкциями, о чём говорится в опубликованном 3 марта заявлении пресс-службы Белого дома. Санкции введены на фоне ситуации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Отмечается, что в отношении Пескова, а также 19 российских бизнесменов вводятся санкции, блокирующие их заграничные активы. Такие меры приняты Вашингтоном в связи с тем, что Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации.

В чёрный список, который позиционируется как приближённые президента России, включены Борис и Аркадий Ротенберги, Николай Токарев, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин, Алишер Усманов, а также некоторые члены их семей.